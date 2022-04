Biglietti Spezia-Lazio, settore ospiti già esaurito

Grandissima risposta dei tifosi biancocelesti: già esauriti i biglietti per il settore ospiti per Spezia-Lazio

Grandissima risposta dei tifosi biancocelesti, per di più in un momento delicato e particolare. Infatti già esauriti i biglietti per il settore ospiti per Spezia-Lazio.

Sono stati dunque ben 1100 tagliandi venduti ai tifosi laziali, che dunque non faranno mancare il proprio supporto alla squadra di Maurizio Sarri in una sfida che sarà fondamentale per conquistare un posto in Europa.