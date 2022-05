Biglietti Lazio Verona: vendita a ritmo di record. I dettagli

Procede a ritmi incessanti la vendita dei biglietti per Lazio-Verona: ecco il numero dei tagliandi venduti

I tifosi della Lazio vogliono esserci per l’ultima partita in casa dei biancocelesti, che sancirà l’addio con alcuni beniamini degli ultimi anni. La vendita dei biglietti per il match contro il Verona procede a gonfie vele e ora dopo ora sale il numero dei tagliandi staccati.

Ad oggi siamo quasi a 44mila tifosi presenti all’Olimpico. Ci sarà tempo per comprarli fino alle 20.45 del 21 maggio, ma alcuni settori sono già sold-out.