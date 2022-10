Biglietti Lazio-Sturm Graz: il dato sui tagliandi venduti

Cresce l’entusiasmo tra i tifosi per la sfida di domani in Europa League contro lo Sturm Graz: il dato sui biglietti venduti

Dopo la bellissima vittoria contro la Fiorentina in trasferta, la Lazio è attesa domani dalla delicata sfida contro lo Sturm Graz in Europa League, gara importantissimo in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

Come riportato da Il Messaggero, ad oggi sono 13.500 i biglietti venduti. Un buon numero considerando che a differenza del campionato rimarranno chiusi i Distinti Sud Est e la Curva Maestrelli.