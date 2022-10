Biglietti Lazio-Spezia: spettatori in aumento. Tutti gli aggiornamenti

Per la gara di domani tra Lazio e Spezia sono stati venduti al momento undicimila biglietti: si va verso quota 40.000

Continua il grande entusiasmo in casa Lazio. Come riporta Il Messaggero oggi in edicola, il dato di ieri sui biglietti (circa 9000) è in progressivo aumento quando mancano ancora più di 24 ore all’inizio della sfida contro lo Spezia.

Sono stati infatti venduti al momento 11.000 tagliandi: grazie agli abbonati si va verso quota 40000 spettatori: il tifo biancoceleste rappresenta in questa stagione il quarto bacino d’Italia.