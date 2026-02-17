Biglietti Lazio Sassuolo, sono state rese note le modalità d’acquisto! Le ultime

News
La Lazio ha svelato in una nota ufficiale le modalità d’acquisto per i tagliandi della gara in programma con il Sassuolo. Eccole di seguito:
Ultimissime Lazio LIVE: Lotito fa chiarezza sullo stadio Flaminio! Le parole del presidente e molto altro
«Dal 18 febbraio al 3 marzo regala i prodotti ufficiali S.S. Lazio e accedi allo Speciale Pack Atalanta e Sassuolo.
Con una spesa minima di 20 € presso i Lazio Style 1900 Official Store, riceverai un codice univoco che ti permetterà di acquistare un pack comprensivo delle partite Lazio-Atalanta valida per la Coppa Italia Frecciarossa e Lazio-Sassuolo valida per la Serie A Enilive, ad un prezzo promozionale.
Di seguito la tabella prezzi del pack.
L’acquisto del pack potrà essere effettuato
– in modalità online tramite il circuito Vivaticket
– presso i punti vendita Vivaticket
– oppure contestualmente al ricevimento del codice presso uno dei Lazio Style abilitati, ma non potrà essere caricato sulle tessere Eagle e/o Millenovecento.
Per entrambe le gare sarà necessario presentare ai tornelli dello stadio lo stesso biglietto acquistato.
Fasi di vendita del pack e delle due partite
Dalle ore 12:00 di mercoledì 18 febbraio fino alle ore 23:59 di lunedì 23 febbraio: vendita dei biglietti di Lazio Atalanta di Coppa Italia riservata agli abbonati con prelazione sul posto e vendita del pack sui posti non soggetti a prelazione.
Dalle ore 10:00 di martedì 24 febbraio fino alle ore 23:59 di giovedì 26 febbraio vendita riservata agli acquirenti del pack sui posti non vincolati all’abbonamento di campionato.
Dalle ore 10:00 di venerdì 27 febbraio alle ore 23:59 di martedì 3 marzo vendita del pack sui posti non vincolati all’abbonamento per campionato e vendita libera delle singole partite Lazio-Atalanta e Lazio-Sassuolo.
Per le informazioni dettagliate sulla vendita dei biglietti delle sfide Lazio Atalanta e Lazio Sassuolo.
Le tariffe ridotte sono le seguenti:
UNDER 16 (**)
La tariffa U.16 è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2010 ed è disponibile per tutti settori.
INVALIDI 100% (*)
La tariffa Invalidi 100% è riservata a tutti coloro che sono in possesso di una documentazione che attesti un’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche per l’accompagnatore ed è disponibile per tutti i settori, fatta eccezione per la Tribuna d’Onore.
DISABILI CON ACCOMPAGNATORE
La tariffa disabili su sedia a rotelle è riservata alla tribuna Tevere Disabili. Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due biglietti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.
Le tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, potranno essere acquistate con un biglietto unico per le due gare solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.
IMPORTANTE: ACQUISTA IL TUO PACK 2 GARE CON PAYPAL E SUDDIVIDI IL COSTO IN 3 RATE
Registrati su PayPal
Crea in anticipo il tuo account su PayPal e in seguito acquista più velocemente il pack 2 gare online sul portale sslazio.vivaticket.it».
