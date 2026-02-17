Biglietti Lazio Sassuolo, sono state rese note le modalità d’acquisto! Le ultime

Biglietti Lazio Sassuolo, ecco tutte le informazioni necessarie in occasione della gara con i neroverdi. Il punto

La Lazio ha svelato in una nota ufficiale le modalità d’acquisto per i tagliandi della gara in programma con il Sassuolo. Eccole di seguito:

«Dal 18 febbraio al 3 marzo regala i prodotti ufficiali S.S. Lazio e accedi allo Speciale Pack Atalanta e Sassuolo.

Con una spesa minima di 20 € presso i Lazio Style 1900 Official Store, riceverai un codice univoco che ti permetterà di acquistare un pack comprensivo delle partite Lazio-Atalanta valida per la Coppa Italia Frecciarossa e Lazio-Sassuolo valida per la Serie A Enilive, ad un prezzo promozionale.

Di seguito la tabella prezzi del pack.

L’acquisto del pack potrà essere effettuato

– in modalità online tramite il circuito Vivaticket

– presso i punti vendita Vivaticket

– oppure contestualmente al ricevimento del codice presso uno dei Lazio Style abilitati, ma non potrà essere caricato sulle tessere Eagle e/o Millenovecento.

Per entrambe le gare sarà necessario presentare ai tornelli dello stadio lo stesso biglietto acquistato.

Fasi di vendita del pack e delle due partite

Dalle ore 12:00 di mercoledì 18 febbraio fino alle ore 23:59 di lunedì 23 febbraio: vendita dei biglietti di Lazio Atalanta di Coppa Italia riservata agli abbonati con prelazione sul posto e vendita del pack sui posti non soggetti a prelazione.

Dalle ore 10:00 di martedì 24 febbraio fino alle ore 23:59 di giovedì 26 febbraio vendita riservata agli acquirenti del pack sui posti non vincolati all’abbonamento di campionato.

Dalle ore 10:00 di venerdì 27 febbraio alle ore 23:59 di martedì 3 marzo vendita del pack sui posti non vincolati all’abbonamento per campionato e vendita libera delle singole partite Lazio-Atalanta e Lazio-Sassuolo.

Per le informazioni dettagliate sulla vendita dei biglietti delle sfide Lazio Atalanta e Lazio Sassuolo.

Le tariffe ridotte sono le seguenti:

UNDER 16 (**)

La tariffa U.16 è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2010 ed è disponibile per tutti settori.

INVALIDI 100% (*)

La tariffa Invalidi 100% è riservata a tutti coloro che sono in possesso di una documentazione che attesti un’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche per l’accompagnatore ed è disponibile per tutti i settori, fatta eccezione per la Tribuna d’Onore.

DISABILI CON ACCOMPAGNATORE

La tariffa disabili su sedia a rotelle è riservata alla tribuna Tevere Disabili. Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due biglietti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.

Le tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, potranno essere acquistate con un biglietto unico per le due gare solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.

IMPORTANTE: ACQUISTA IL TUO PACK 2 GARE CON PAYPAL E SUDDIVIDI IL COSTO IN 3 RATE

Registrati su PayPal

Crea in anticipo il tuo account su PayPal e in seguito acquista più velocemente il pack 2 gare online sul portale sslazio.vivaticket.it».