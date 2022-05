Biglietti Lazio Sampdoria, da oggi il via alla vendita: tutte le info

La Lazio ha comunicato che da oggi, martedì 3 maggio, è cominciata la vendita dei biglietti per il match di sabato contro la Sampdoria

«La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di martedì 3 maggio saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – SAMPDORIA in programma sabato 7 maggio alle 20:45. La vendita sarà libera per tutti da subito (chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket):

Date e orari della vendita:

Dalle ore 16:00 di martedi 3 maggio fino alle ore 20:45 di sabato 7 maggio.

Sarà possibile acquistare i tagliandi presso:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà utilizzare i voucher abbonati)

– Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati)

– Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno

acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900».