Biglietti Lazio, la società studia nuove iniziative per portare i tifosi all’Olimpico

Biglietti Lazio, la società sta studiando nuove iniziative per portare i tifosi allo Stadio per le prime gare del 2023

In vista delle prime gare del 2023, la Lazio starebbe pensando ad alcune offerte e a pacchetti in favore dei tifosi.

Infatti, come rivelato da Il Tempo, l’ufficio marketing biancoceleste starebbe studiando un pacchetto di partite – molto probabilmente le prime tre in casa di gennaio con Empoli, Milan e Fiorentina – da poter acquistare durante il periodo natalizio. Insomma, un regalo per chi in questa stagione sta seguendo la squadra con grande affetto.