Biglietti Lazio-Porto, aumenta la disponibilità in Nord

Con l’aumento della capienza al 75%, tornano a disposizione dei biglietti in Curva Nord per Lazio-Porto, sfida in programma giovedì e valida per gli spareggi di Europa League.

Dunque la società biancoceleste s’è adeguata alle nuove disposizioni, sbloccando nuovi tagliandi per i settori Nord, che invece erano ormai esauriti. Una notizia importante, visto che la Lazio ha bisogno del supporto della sua gente.