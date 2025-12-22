News
Biglietti Lazio Napoli, ecco tutte le informazioni sui ticket del match
Biglietti Lazio-Napoli: tutte le informazioni per l’acquisto. La situazione attuale in casa biancoceleste
La S.S. Lazio ha comunicato ufficialmente che i Biglietti Lazio per la gara di Serie A Enilive contro il Napoli saranno messi in vendita a partire dalle ore 16:00 di martedì 23 dicembre. Il match si disputerà domenica 4 gennaio alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico di Roma, in un appuntamento molto atteso dai tifosi biancocelesti.
Per quanto riguarda i Biglietti Lazio destinati ai sostenitori della squadra di casa, la vendita sarà attiva per tutti i settori dello stadio. I residenti nella Regione Lazio potranno acquistare i tagliandi senza obbligo di fidelity card S.S. Lazio 1900. Per i residenti in altre Regioni, invece, sarà necessario essere in possesso della fidelity card. Nessun obbligo di fidelity è previsto per i turisti stranieri.
Restrizioni più rigide per i tifosi del Napoli: il settore ospiti sarà aperto esclusivamente ai sostenitori fidelizzati ma non residenti in Campania. È previsto infatti il divieto di vendita dei Biglietti Lazio ai residenti nella Regione Campania in qualsiasi settore dello stadio.
I biglietti potranno essere acquistati online tramite il circuito Vivaticket oppure presso i punti vendita autorizzati. Le tariffe agevolate per invalidi civili al 100% e disabili in carrozzella, entrambe con accompagnatore, saranno disponibili solo presso i negozi ufficiali Lazio Style 1900. Chi possiede la fidelity card Millenovecento o Eagle e non è abbonato potrà richiedere il caricamento elettronico del titolo di ingresso direttamente sulla tessera.
Sui Biglietti Lazio acquistati online verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%. I ragazzi nati dal 1° gennaio 2009 potranno usufruire del ridotto Under 16, mentre i bambini nati dal 1° gennaio 2021 accederanno gratuitamente allo stadio senza biglietto, presentando un documento valido.
All’ingresso sarà obbligatorio esibire un documento di identità per tutti gli spettatori, compresi i minorenni. Il numero massimo di Biglietti Lazio acquistabili da una singola persona in vendita libera è di quattro, come previsto dalle disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive.
