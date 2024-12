Biglietti Lazio Napoli Coppa Italia, info e dettagli utili sull’acquisto dei tagliandi per il match: il comunicato del club

La Lazio, con un comunicato ufficiale, ha annunciato i dettagi sulla vendita dei biglietti per il match di Coppa Italia contro il Napoli.

IL COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa in casa contro il Napoli, in programma giovedi 5 dicembre alle ore 21:00.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

