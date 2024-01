Biglietti Lazio Napoli, tutte le novità sulle modalità d’accesso: il comunicato

Biglietti Lazio-Napoli: il club biancoceleste ha informato i tifosi sulle modalità d’accesso: il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale della Lazio sulla gara col Napoli di domenica all’Olimpico:

La S.S. Lazio informa la propria tifoseria che la Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha respinto il reclamo avverso la chiusura dei settori Curva Nord e Distinti Nord Est e Ovest per una giornata di gara. Pertanto, in occasione della gara contro il Napoli, i settori sopracitati rimarranno chiusi e non accessibili al pubblico.

Nell’ambito della regolamentazione delle condizioni di sottoscrizione ed acquisto dell’abbonamento, la scrivente società dispone per gli abbonati dei settori colpiti dalla sanzione disciplinare la possibilità di accedere all’incontro in settori diversi da quello acquistato stagionalmente.

Tenuto conto della capienza totale dell’impianto, l’attuale disponibilità di posti nonché delle particolari condizioni di rischio sottese all’incontro (vedi ordinanza prefettizia), sarà messa a disposizione degli abbonati di Curva Nord e Distinti Nord Est e Ovest, la possibilità di effettuare un “upgrade” del proprio abbonamento accedendo ai posti disponibili di tribuna Monte Mario e Tevere.

I biglietti di tali settori sono acquistabili, in via agevolata, online o presso le ricevitorie autorizzate, a partire dalle ore 16:00 di giovedì 25 gennaio, alle seguenti condizioni:

Per acquistare il biglietto sarà necessario inserire o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card Lazio o sull’abbonamento tradizionale (sempre di 12 cifre):

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO – CODICE 032…

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE – CODICE EAG…

– ABBONAMENTO TRADIZIONALE – CODICE PRELAZIONE:

Per quanto riguarda l’abbonamento tradizionale, il tifoso dovrà verificare il codice prelazione sul proprio abbonamento ed inserire il codice formato dal numero dell’abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad ottenere il numero di 12 cifre.

Coloro i quali non intendano effettuare l’upgrade sopra descritto potranno agire secondo quanto stabilito nelle condizioni di sottoscrizione ed acquisto dell’abbonamento.