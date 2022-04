Biglietti Lazio-MIlan, 19mila tagliandi venduti: l’Olimpico sarà rossonero

I numeri sui biglietti di Lazio-Milan confermano la situazione e le previsioni: l’Olimpico sarà in gran parte rossonero

Le previsioni e le sensazioni erano tutt’altro che positive. I dati e numeri non fanno altro che confermare. Per Lazio-Milan l’Olimpico sarà in grandissima parte a tinte rossonere.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, al momento i biglietti venduti sono stati 19mila. I milanisti, divisi tra Distinti Sud Ovest e Curva Sud, dovrebbe essere quasi 10 mila. I prezzi e la protesta per i caro biglietti si fa a dir poco sentire. E lo stadio tornerà deserto, come nei tempi bui.