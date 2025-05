Biglietti Lazio Juve: tutte le modalità di vendita dei tagliandi per il match dell’Olimpico

Condividi via email

Ecco tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti validi per il prossimo match di campionato tra Lazio e Juve

Nelle ultime ore la Lazio ha diramato una nota ufficiale in cui ha reso note quelle che sono le modalità di acquisto dei biglietti per il big match dell’Olimpico contro la Juve, in programma sabato 10 maggio.

Come analizzato anche dal Corriere dello Sport, i biglietti saranno acquistabili da vanerdi 2 maggio a partire dalle ore 10:00, con la vendita libera che scatterà, invece, a partire dalle ore 16 del 5 maggio.