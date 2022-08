Biglietti Lazio Inter, ecco quando parte la vendita: info e prezzi

La Lazio ha comunicato quando partirà la vendita di biglietti per il match contro l’Inter, in programma il 26 agosto alle ore 20:45

La Lazio ha comunicato quando partirà la vendita di biglietti per il match contro l’Inter, in programma il 26 agosto alle ore 20:45. Questo il comunicato della società:

«La S.S. Lazio comunica che, nei prossimi giorni verrano messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – INTER in programma venerdi 26 agosto alle ore 20:45».

SETTORI E PREZZI