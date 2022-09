Biglietti Lazio Feyenoord, venduti 13mila tagliandi

Sono stati 13mila i biglietti venduti per Lazio-Feyenoord, match di Europa League in programma domani sera all’Olimpico

Domani sarà la serata di Lazio-Feyenoord, match di Europa League in programma domani sera all’Olimpico e che darà il via alla fase a gironi.

Come raccontato da Il Messaggero, sono 13mila i biglietti venduti per la sfida contro gli olandesi. L’obiettivo della società sembrerebbe essere avvicinarsi a quota 20mila, magari con un’impennata in queste ultime 24 ore prima del fischio d’inizio.