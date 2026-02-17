Biglietti Lazio Atalanta, sguardo alla Coppa Italia! Le info sulla vendita dei tagliandi

Biglietti Lazio Atalanta, sono state svelate le modalità d’acquisto in merito ai tagliandi per la gara di Coppa Italia. Il comunicato

Si avvicina un appuntamento decisivo per la Lazio di Maurizio Sarri, impegnata non solo nella corsa in Serie A ma anche nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. La sfida è in programma il 4 marzo alle ore 21 allo stadio Olimpico, teatro di una gara che potrebbe indirizzare in modo significativo la stagione biancoceleste!

Ultimissime Lazio LIVE: Lotito fa chiarezza sullo stadio Flaminio! Le parole del presidente e molto altro

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lazio ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi per assistere all’incontro. La società ha reso note tempistiche, fasi di vendita e dettagli relativi ai settori disponibili, invitando i tifosi a consultare le indicazioni pubblicate per assicurarsi un posto in vista di una partita di grande importanza.

La semifinale contro l’Atalanta rappresenta un crocevia fondamentale per il cammino in Coppa Italia. L’Olimpico è chiamato a rispondere presente per sostenere la squadra di Sarri in una serata che si preannuncia intensa e ricca di significato, con in palio l’accesso alla finale. Ecco il comunicato.

«La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di mercoledì 18 febbraio saranno messi in vendita i biglietti per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa Lazio-Atalanta, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 21:00.

PRELAZIONE PER TUTTI GLI ABBONATI ALLA STAG. 2025 – 2026:

Tutti i possessori degli abbonamenti alla stagione 2025 – 2026 avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto scontato in prelazione (tariffa unica) nel seguente periodo:

– dalle ore 12:00 di mercoledì 18 febbraio, fino alle ore 23:59 di lunedì 23 febbraio.

Punti Vendita:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line nella sezione coupon o presentare al punto vendita il codice della propria card S.S. Lazio:

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO – CODICE 032…

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE – CODICE EAG…

VENDITA PACK LAZIO STYLE 2 GARE ATALANTA + SASSUOLO:

– dal 18 febbraio al 3 marzo regala i prodotti ufficiali S.S. Lazio e accedi allo Speciale Pack Atalanta / Sassuolo.

Clicca qui per visualizzare prezzi e settori abilitati dello Special Pack.

Con una spesa minima di 20 € presso i Lazio Style 1900 Official Store, riceverai un codice univoco che ti permetterà di acquistare contestualmente presso i lazio style oppure on line tramite il sito internet di vivaticket un pack comprensivo delle partite Lazio-Atalanta valida per la Coppa Italia Frecciarossa e Lazio-Sassuolo valida per la Serie A Enilive, ad un prezzo promozionale.

Questa vendita sarà solo cartacea e non digitale su card Lazio Eagle e 1900. Per entrambe le gare sarà necessario presentare ai tornelli dello stadio lo stesso biglietto cartaceo acquistato.

Il mini abbonamento cartaceo denominato PACK 2 PARTITE valevole per le due gare contiene gli eventi:

– LAZIO-ATALANTA (Semifinale della Coppa Italia Frecciarossa in programma mercoledì 4 febbraio alle 21:00);

– LAZIO-SASSUOLO (28^ giornata Serie A Enilive con data e orario da confermare).

VENDITA LIBERA

– dalle ore 10:00 di venerdì 27 febbraio verranno messi in vendita i posti liberi e quelli non confermati a prezzi maggiorati.

Punti Vendita:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket».