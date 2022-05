Biglietti Juve Lazio, ecco la data e l’ora di inizio vendita: il comunicato

Biglietti Juve Lazio: ecco data e ora di inizio vendita dei tagliandi per il match di lunedì sera. Il comunicato ufficiale

Attraverso il proprio profilo ufficiale la Lazio ha informato i tifosi del giorno e dell’ora in cui veranno ufficialmente in vendita i biglietti del settore ospiti per Juventus-Lazio. Il match è in programma lunedì 16 maggio alle ore 20.45. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica che dalle ore 10:00 di domani mercoledi 11 maggio, partiranno le vendite del settore ospiti della gara in oggetto. Rispetto alla prima comunicazione, rimarrà tutto invariato con l’obbligo della Tessera del Tifoso Millenovencento»