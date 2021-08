Biglietti Empoli Lazio, 1500 biancocelesti saranno ammessi al Castellani

Biglietti Empoli Lazio, nel settore ospiti dello stadio Castellani potranno entrare 1500 tifosi biancocelesti muniti di green pass

La prima giornata si avvicina, la Lazio scenderà in campo contro l’Empoli sabato sera allo Stadio Castellani. All’impianto potranno accedere anche i tifosi biancocelesti in un settore ospiti a capienza ridotta. Dei 3mila posti disponibili infatti, presumibilmente solo 1500 biglietti verranno messi in vendita tramite il circuito Viva Ticket.

Si attende l’ok del Gos e poi il comunicato del club toscano. I supporters potranno accedere presentando il green pass o, alternativamente, un tampone negativo effettuato nelle 48/72 ore precedenti o un certificato di guarigione. Lo riporta Il Messaggero.