Biglietti Atalanta Lazio: marea biancoceleste a Bergamo. Il dato sui tifosi presenti

Biglietti Atalanta Lazio: previsti tantissimi tifosi biancocelesti al Gewiss Stadium per il match di domenica pomeriggio

In arrivo una marea biancoceleste a Bergamo per il match di domenica pomeriggio tra Atalanta e Lazio. Al Gewiss Stadium sono attesi quasi 1300 tifosi laziali che sosterranno la squadra in un match delicato per le zone alte della classifica.

I biancocelesti – privi di Immobile – potranno contare quindi sul loro 12° uomo che mai li lascia soli, come ha sempre dimostrato.