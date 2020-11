Biglietti e abbonamenti, Antitrust contro 9 club: c’è anche la Lazio

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori nei confronti per altrettanti club di Serie A

Svolta nell’ambito delle condizioni generali di contratto per le squadre di Serie A relativi a clausole vessatorie. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori nei confronti delle seguenti società di calcio: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S.Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A..

Per l’Atalanta, il Genoa, l’Inter, la Roma, la Juve e la Lazio l’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a:

ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso;

ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima;

essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.

L’Antitrust – come riporta il Corriere dello Sport – ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi.