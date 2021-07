Bertini, il giovane che ha conquistato Sarri: la Lazio l’ha già blindato

Bertini è senza alcun dubbio la più grande sorpresa del ritiro di Auronzo di Cadore: ma quale sarà il suo futuro?

Il ritiro di Auronzo di Cadore ha senza alcun dubbio avuto sia delle note positive che delle note negative. La più grande scoperta è però stata Marco Bertini.

Il classe 2002, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, ha conquistato tutti sotto le Tre Cime di Lavaredo, in primis Sarri e il suo staff. Il giocatore ora si sta godendo qualche giorno di riposo, ma poi si riaggregherà alla Primavera, in ritiro in quel di Celleno. Il giocatore sarà uno dei fuoriquota a disposizione di Calori, ma, se ci sarà bisogno, verrà ripromosso in prima squadra. Il 19enne ha dimostrato capacità sia da mezzala che da regista. Cresciuto nel settore giovanile di casa, il suo futuro nella Lazio è scritto almeno fino al 30 giugno 2024. Infatti, già a gennaio ha firmato un contratto triennale ed è stato il primo da professionista. Insomma, la società ha deciso di puntare su di lui.