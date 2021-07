Lazio, i promossi e i bocciati di Auronzo: il bilancio di Sarri

Terminato il ritiro di Auronzo, è tempo di bilanci in casa Lazio: ecco i promossi e i bocciati di Maurizio Sarri

Ieri è ufficialmente terminato il ritiro di Auronzo di Cadore per la Lazio. Ed ecco che non può non essere tempo di bilanci. Infatti c’è che ha conquistato Maurizio Sarri e chi invece l’ha convinto un po’ meno.

Come evidenziato da Il Messaggero, nel secondo ritiro estivo, che si svolgerà in quel di Marienfeld, la rosa a disposizione del tecnico sarà molto più ristretta. Tra i promossi, oltre ai big, ci sono senza alcun dubbio Marusic e Lazzari, con il primo che ha colpito per duttilità. Bene anche Leiva, Luiz Felipe, Felipe Anderson, Radu e Cataldi. Promossi anche i giovani Raul Moro e Luka Romero. In Germania ci saranno anche Muriqi e Caicedo, mentre dovrebbero avere una seconda chance Patric, Escalante, Kamenovic e Vavro. Chi rischia di non partire sembrerebbe essere invece Akpa Akpro e Fares, mentre gli esclusi dovrebbero essere Jony, Adekanye, André Anderson e Durmisi.