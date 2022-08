Bertini, inserito da Sarri nella lista dei convocati di Lazio-Bologna, mostra tutta la sua carica sui social network

Bertini, inserito da Sarri nella lista dei convocati di Lazio-Bologna, mostra tutta la sua carica sui social network.

Il giovane centrocampista, tenuto molto in considerazione dallo staff tecnico, ha infatti ricondiviso il post della società sul match di oggi. E chissà che per lui non possa esserci una chance a partita in corso.