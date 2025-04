Bergomi a Sky su Bodo Glimt Lazio: «Loro andavano più veloci, davvero un’ottima gara. Troppa facilità arrivare in area»

Bergomi ha espresso il proprio punto di vista sulla sfida di questa sera tra Bodo Glimt e Lazio: ecco il parere del telecronista ex giocatore dell’Inter

La Lazio si ferma sul risultato di 2-0 a Bodo a causa della doppietta di Saltnes, veterano del club norvegese, che pone in salita la strada dei capitolini verso la finale. Questa sfida attenderà il ritorno di settimana prossima per capire chi arriverà in semifinale e, nel frattempo, l’opinionista e telecronista sportivo Beppe Bergomi ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sulla sfida di Europa League:

«I giocatori del Bodo andavano più veloci, hanno disputato un’ottima gara. La Lazio non riusciva mai ad andare a pressare. Questa è una squadra che ha qualità tecniche e se gli lasci spazio, come ha fatto la Lazio, può far male. Arrivavano con una facilità estrema in area di rigore».