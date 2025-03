Bergomi, le parole dell'ex difensore sul capitano laziale

Bergomi, l’ex difensore e opinionista attuale di Sky elogia a fine match contro il Viktoria Plzen il capitano biancoceleste

Alla luce della qualificazione della Lazio contro il Viktoria Plzen, a cui non influisce il pari di questa sera dell’Olimpico, ha parlato Bergomi.

L’ex difensore e attuale opinionista di Sky si esprime riguardo la stagione di Zaccagni alla luce della partita di oggi, ecco cos ha detto sul capitano biancoceleste

PAROLE – Zaccagni in Nazionale? Per me la merita, ma sono onesto non ci sta bene come struttura se Spalletti mantiene il 3-5-2. Adesso lo vedo lì in quella zona, aiuta però rispetto al passato Spalletti deve proporre qualcosa di diverso per aiutarlo. È giusto il merito, ma per aiutare in Nazionale devi fare un certo tipo di percorso. Ho stima di questo giocatore e l’ho anche conosciuto. Ne riconosco l’importanza, ma non ne vedo l’incastro