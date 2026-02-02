Calciomercato
Belahyane Verona, sarà un prestito. La Lazio prima vuole il sostituto
Belahyane Verona, c’è l’intesa tra la Lazio e l’Hellas per il giovane centrocampista! I biancocelesti ora devono rimpiazzarlo: le ultime
L’Hellas Verona ha raggiunto un accordo con la Lazio per il prestito di Reda Belahyane. La trattativa, come riportato oggi da Nicolò Schira via social, è in fase avanzata e dovrebbe chiudersi nell’ultimo giorno di calciomercato. Tuttavia, la Lazio ha posto una condizione fondamentale: il via libera definitivo per il trasferimento del giovane sarà dato solo se il club biancoceleste troverà un sostituto adeguato.
Belahyane Verona, l’acccordo con la Lazio
L’Hellas Verona sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo con l’ingaggio di Reda Belahyane dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito, ma la Lazio non è disposta a lasciar partire il giovane talento senza avere una garanzia in caso di necessità.
Il prestito, dunque, non sarà finalizzato finché il club capitolino non troverà un sostituto per il calciatore. Questo scenario potrebbe accelerare le operazioni sul mercato in entrata per la Lazio.
Il futuro di Reda Belahyane
Reda Belahyane è un giovane centrocampista che ha mostrato ottime qualità durante il suo percorso alla Lazio e ha attirato l’interesse di diversi club. L’opportunità di tornare a giocare con l’Hellas Verona, rappresenta una buona occasione accumulare minutaggio. La Lazio è disposta a concedergli questa opportunità, ma prima deve essere certo di aver trovato una valida alternativa nel suo settore.
