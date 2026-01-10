Belahyane Torino, resta concreto l'interesse per il centrocampista! I dettagli - Lazio News 24

Belahyane Torino, resta concreto l’interesse del club granata per il centrocampista della Lazio. Tutti i dettagli

Il mercato del Torino entra nel vivo e la dirigenza granata ha messo nel mirino la linea verde per rivoluzionare la mediana. Con l’obiettivo di dare nuova linfa e qualità al gioco di Marco Baroni, il club di Urbano Cairo sta studiando colpi di prospettiva capaci di garantire un rendimento immediato e una futuribilità tecnica ed economica.

Torino, caccia al talento: Prati resta nel mirino

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il Torino non ha mai perso di vista Matteo Prati. Il centrocampista del Cagliari, nato nel 2003, è un profilo che mette d’accordo area tecnica e scout granata. La sua crescita esponenziale in Sardegna lo ha reso uno dei giovani più interessanti del panorama nazionale: dotato di un’ottima visione di gioco e di una personalità fuori dal comune per la sua età, Prati sarebbe il tassello ideale per il centrocampo granata. Il club piemontese sta valutando la fattibilità dell’operazione, conscio che il club sardo non farà sconti.

Asse Torino-Lazio: fari puntati su Belahyane per la mediana

Non solo Sardegna, però. La strategia di mercato dei granata guarda con estrema attenzione anche in casa Lazio. Il nome nuovo sul taccuino dei dirigenti è quello di Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 che si sta mettendo in luce per qualità atletiche e intelligenza tattica. Ilmonitoraggio sul giovane biancoceleste sia continuo e approfondito.

Belahyane rappresenta il prototipo del centrocampista moderno: capace di rompere il gioco avversario ma anche di ripartire velocemente palla al piede. Per il Torino, l’innesto di un profilo come quello di Reda Belahyane garantirebbe quella freschezza necessaria per affrontare un girone di ritorno ad alta intensità, offrendo a Baroni una pedina duttile e di grande prospettiva.

