Beffa Immobile: non c’è il rosso a Provedel ma resta il suo giallo

Immobile, dopo una verifica Var arriva la beffa per l’attaccante biancoceleste a cui resta il giallo mentre Provedel non viene espulso

Momento cardine della partita, al 64′ dopo un controllo accurato da parte della Sala Var Provedel che inizialmente era stato espulso per aver preso il pallone fuori dalla propria area di rigore, non deve più lasciare il terreno di gioco. Mentre Immobile invece, il quale aveva protestato dalla panchina per la decisione sul portiere ed è stato per questo ammonito, resta ammonito.