Beccantini su Lazio-Juve: «Sarri ha una certa idea di calcio, Allegri un’altra». Il noto giornalista torna a parlare della partita disputata all’Olimpico

Tramite un post sul suo sito internet il noto giornalista, Roberto Beccantini, ha espresso il suo punto di vista sulla sfida di domenica tra Lazio e Juve. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «Un 2-2 non sarebbe stato iniquo, ma siamo sempre lì: per un’ora, Lazio avanti tutta e Juventus tutta indietro. Por qué? Sarri ha una certa idea di calcio, Allegri un’altra.

All’andata e in coppa, aspettando e ripartendo, si era imposta Madama: 3-0 e 1-0. Questa volta, c’è stato un episodio (la rete di Milinkovic-Savic, da annullare) e c’è stata una partita »