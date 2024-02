Bayern Monaco, UFFICIALE il colpo degli eurorivali della Lazio

Bayern Monaco, il club tedesco ha ufficializzato il nuovo acquisto. Si rinforzano ancora gli eurorivali della Lazio

Il Bayern Monaco ha deciso di anticipare a gennaio l’arrivo di Bryan Zaragoza. Ufficiale l’acquisto dei prossimi rivali in Champions della Lazio.

IL COMUNICATO – Bryan Zaragoza si è trasferito dal Granada al Bayern con effetto immediato – inizialmente in prestito fino alla fine della stagione. Dopodiché entrerà in vigore l’accordo che i campioni di Germania avevano precedentemente annunciato con l’attaccante 22enne lo scorso dicembre. Questo contratto sarà quindi in vigore fino al 30 giugno 2029.