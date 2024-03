Bayern Monaco Lazio, la statistica choc sui tiri: neanche uno verso la porta di Neuer

Bayern Monaco-Lazio, al termine della partita spunta un dato statistico che caratterizza la serata nerissima dei biancocelesti

Termina con una disfatta Bayern Monaco-Lazio, con i biancocelesti che escono con l’amaro in bocca per non aver conquistato l’accesso ai quarti di finale. Ad alimentar ancor di più la rabbia dei tifosi biancocelesti è un dato statistico riportato da Sky Sport, sottolineando che questa sera i biancocelesti non hanno neanche provato a mettere in difficoltà il Bayern visto lo 0 alla casella tiri in porta effettuati. Tale dato negativo non accadeva in Champions dal 2005.