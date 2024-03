Bayern Monaco-Lazio, a pochi giorni dalla gara in Germania fondamentale per i quarti di finale: ecco dove vedere il match

Archiviare rapidamente il Milan e ripartire e approdare ai quarti di finale, questo è l’obiettivo con il Bayern per la Lazio in vista della delicata trasferta in Germania. Il match si disputerà martedì sera alle ore 21, e sarà trasmesso su Sky e Canale 5.