Bayern Monaco, la decisione del club tedesco su Tuchel dopo la sconfitta con il Bochum

Bayern Monaco, alla luce della delicata situazione del club bavarese questa è la decisione presa dalla società sull’ex Chelsea

Non c’è pace in casa Bayern Monaco, dopo la sconfitta di Champions contro la Lazio la formazione bavarese complica con la sconfitta con il Bochum, il proprio percorso in Bundesliga. Alla luce di quanto sta accadendo, e dei deludenti risultati il Bayern Monaco ha deciso di confermare l’ex Chelsea il quale non ha neanche nessuna intenzione di dimettersi.