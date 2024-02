Bayern Monaco, è un incubo senza fine: anche con il Bochum un altra brusca frenata

Bayern Monaco, non c’è pace per la formazione bavarese che dopo la Lazio perde anche la sfida di campionato con il Bochum

Il momento per il Bayern Monaco è veramente delicato, e dopo la sconfitta in Champions con la Lazio, arriva anche un altra brusca frenata in Bundesliga con il Bochum. Il match di campionato si conclude 3-2 che compromette la situazione dei bavaresi per la vetta della classifica. Inutili sono state le reti di Musiala e Kane.