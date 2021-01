I prossimi rivali della Lazio vincono di misura contro il Friburgo

La Lazio affronterà il Bayern Monaco agli Ottavi di Finale di Champions League. I campioni di Germania, usciti in settimana in DFB Pokal contro una squadra di Serie B tedesca, tornano a vincere in campionato contro il Friburgo. Vittoria tuttavia arrivata con sofferenza per 2-1, grazie alle reti di Lewandowski e Müller.