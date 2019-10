Batistuta: «Nel dolore non perdo la speranza. Penso anche a Mihajlovic e Vialli…»

Batistusta ha presentato un docufilm sulla sua carriera. L’ex centravanti di Fiorentina, Roma ed Inter si è soffermato anche sulla malatti

Un docufilm per raccontarsi. Gabriel Batistuta ha presentato «El numero nueve», un lungometraggio in cui ricorda i suoi successi sportivi ed analizza il profondo percorso personale segnato dai problemi fisici. «Viviamo momenti di difficoltà tutti. Io sto attraversando il mio percorso fatto di dolore e operazioni – riporta Gazzetta.it – ma non ho mai perso la speranza». Ha poi continuato: «Viviamo momenti di difficoltà tutti. Io sto attraversando il mio percorso fatto di dolore e operazioni, ma non ho mai perso la speranza. Adesso penso anche a Mihajlovic e Vialli e mando loro un caloroso abbraccio, in quei momenti vedi quanta gente è disposta ad aiutarti e capisci che qualcosa negli altri hai trasmesso».