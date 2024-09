Bastoni ESULTA: «La vittoria con la Francia ci ha permesso di fare QUESTO step MENTALE in più»

Bastoni, il difensore dell’Inter e della Nazionale ha parlato al termine del successo di ieri sera contro Israele

Intervenuto ai microfoni di Vivo Azzurro Tv, Alessandro Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni alla luce della grande vittoria dell’Italia di ieri contro Israele, che consente alla squadra di essere a punteggio pieno

PAROLE – Siamo stati bravi a trovare le motivazioni. La vittoria sulla Francia ci ha dato quell’autostima che ci mancava, abbiamo fatto un salto a livello mentale. Speriamo di continuare così. Spalletti? Più passa il tempo e più ci si conosce, forse è quello che ci mancava nei mesi scorsi. Speriamo di proseguire così durante l’anno. Nations League? Sappiamo l’importanza della competizione per il ranking, faremo di tutto per onorare questo impegno. Le ultime due avventure Mondiali non sono andate bene e siamo motivati