Bastoni, le condizioni verso Lazio Inter: le ultime

Bastoni è da considerare in dubbio per Lazio Inter. Il difensore sarà sottoposto a dei controlli per stabilire l’entità dell’infortunio

Alessandro Bastoni è uscito anzitempo nel corso del match tra Inter e Parma. Il difensore azzurro sarà sottoposto agli esami del caso per stabilire l’entità dell’infortunio. Il classe 1999 al momento sarebbe da considerare quantomeno in dubbio per la gara contro la Lazio in programma lunedì 16 dicembre allo Stadio Olimpico.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe trattarsi di un lieve risentimento muscolare. La sostituzione effettuata da Inzaghi sarebbe stata innanzitutto un modo per evitare danni gravi, restano comunque da valutare le sue condizioni.