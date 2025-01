Basic Lazio, Baroni gli dà una chance? Il centrocampista croato scala le gerarchie: ecco chi potrebbe partire a centrocampo

Basic Lazio, a breve il debutto in campionato? Il centrocampista scala le gerarchie: ecco chi potrebbe lasciare i biancocelesti a centrocampo

Toma Basic potrebbe a breve fare il suo debutto stagionale: il centrocampista croato era finito fuori dal progetto di Baroni e sembrava pronto a dire addio alla Lazio, ma nelle ultime ore a Formello starebbero cambiando i piani.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo indiziato a lasciare i biancocelesti a centrocampo al momento sembrerebbe Castrovilli. Il tecnico per ora gli ha lasciato solo pochi scampoli di partita e ormai sembra chiaro che lascerà la squadra: difficile a gennaio, ma a giugno – quando il suo contratto scadrà – i biancocelesti non attiveranno la clausola per il rinnovo quadriennale.