Basic Lazio, si continua a trattare per il giocatore del Bordeaux: i dettagli

La Lazio continua a trattare con il Bordeaux per l’acquisto di Toma Basic: i dettagli della trattativa per il centrocampista croato

Ancora attiva sul mercato la Lazio, che in questi giorni sta portando avanti diverse operazioni e vuole regalare a Maurizio Sarri nuovi rinforzi. In particolare, uno degli obiettivi principali del club sembra ormai da giorni l’acquisto di Toma Basic del Bordeaux.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante l’interesse per Boubakar Kamara, la Lazio starebbe comunque lavorando per il centrocampista croato e avrebbe trovato da tempo un accordo con il giocatore. Al momento c’è ancora una breve distanza con il club transalpino, ma in base all’esito dell’appello per la retrocessione, la società capitolina potrebbe avere un ulteriore sconto.