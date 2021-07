Basic Lazio, il croato sembra sempre più vicino: la situazione

Il matrimonio tra Basic e la Lazio sembra ormai sempre più vicino: ecco qual è la situazione del centrocampista croato

Il nome di Basic è un nome molto caldo in casa Lazio. Il centrocampista croato sembra essere a tutti gli effetti il profilo individuato dalla società biancoceleste per rinforzare il centrocampo. Ma qual è la situazione della trattativa?

Come raccontato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’operazione sarebbe praticamente quasi chiusa, ma tutto è legato alle questioni dell’indice di liquidità. L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di 7 milioni di euro più bonus, cifre molto vicine a quelle richieste dal Bordeaux. Il giocatore andrà in scadenza nel 2022 e quindi i transalpini sono costretti a cedere per non perderlo poi a zero. Insomma, la situazione è chiara: solo con una cessione, magari quella di Correa, l’affare Basic potrebbe definitivamente andare in porto.