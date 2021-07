Correa Lazio, il rebus ora è da risolvere: il Tucu atteso a Formello

Il rebus Correa è il tema più caldo in casa Lazio: ora è necessario trovare una soluzione per l’argentino. Ecco la situazione

Il caso Joaquin Correa è senza alcun dubbio il tema più caldo di casa Lazio. L’argentino, come ormai è risaputo, è il sacrificabile in questa sede di calciomercato. Le offerte però sembrerebbero non convincere, con la pista Psg ormai tramontata e le ipotesi inglesi che non prenderebbero più di tanto corpo.

VARIABILE SARRI – Ed ecco che, come rivelato da Il Corriere dello Sport, domani il Tucu dovrebbe fare il suo ritorno in quel di Roma Era maggio quando l’ex Siviglia avrebbe chiarito la sua posizione e il suo desiderio di cambiare aria. Lotito e Tare, prendendo atto di questa volontà, avrebbero fissato il prezzo a 35/40 milioni. Ma, a distanza di mesi, gli scenari potrebbero ora anche cambiare. In primis è cambiato l’allenatore, con Maurizio Sarri che sarebbe felicissimo di poter avere ancora a disposizione il buon Joaquin, secondo lui perfetto nel suo 4-3-3. Il mister proverà sicuramente a parlare con il giocatore, ma la sua presenza a Marienfeld non può esser data per certa.

SCENARI – L’unica certezza al momento è che la cessione dell’argentino sarebbe fondamentale per sbloccare il mercato in entrata della Lazio. Fin troppo nota ormai la questione dell’indice di liquidità. Insomma, un rebus da risolvere e un secondo caso Luis Alberto da evitare. Non resta che attendere quello che accadrà con il rientro a Roma del sudamericano. Con quale spirito rientrerà? I prossimi giorni daranno tutte le risposte.