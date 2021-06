Basic Lazio, prima offerta presentata al Bordeaux: le cifre

Il nome di Basic è senza alcun dubbio uno dei più caldi in casa Lazio. Le parole dell’agente hanno aperto alla soluzione biancoceleste e ora qualcosa sembrerebbe davvero muoversi.

Infatti, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sarebbe arrivata la prima offerta al Bordeaux: 6 milioni più alcuni bonus. Una proposta però ancora distante dalla richiesta di 10 milioni della squadra francese. Nel frattempo un’offerta sarebbe arrivata anche al giocatore: si tratterebbe di 1,4 milioni all’anno fino al 2025.

#Lazio are in talks with #Bordeaux for the midfielder Toma #Basic. Offered a contract until 2025 (€1,4M/year). #Girondins ask €10M to sell him. Lazio have offered €6M + bonuses as first bid. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 29, 2021