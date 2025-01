Basic Lazio, Cremonese forte sul centrocampista. La sua risposta a questa possibilità: le ultime

Basic Lazio, le ultime novità anche sul mercato in uscita dei biancocelesti. Il punto sul giocatore

Tomas Basic negli scorsi giorni era stato accostato all’Hajduk Spalato, squadra nella quale è cresciuto e che puntava a riportarlo in patria. La proposta dei croati, però, ha lasciato perplessa la Lazio che ha aperto anche a nuove offerte come quella arrivata nelle scorse ore dalla Cremonese.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, il club lombardo avrebbe chiesto il Basic in prestito contribuendo a pagare la maggior parte del suo stipendio. Da Formello hanno detto di sì alla proposta dei grigiorossi, ora in trattativa per convincere il calciatore che non ha ancora dato il suo benestare. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà il giocatore al momento non vorrebbe andare.