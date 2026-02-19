Basic punta a tornare in campo in Cagliari Lazio! Le novità da Formello

Toma Basic, centrocampista della Lazio, viaggia verso la convocazione per la partita valida per la 26a giornata del campionato di Serie A 25-26

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, si prepara ad affrontare la difficile trasferta contro il Cagliari con alcune buone notizie sul fronte recuperi. Dopo il lungo periodo di stop, infatti, Toma Basic ha finalmente ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo a Formello.

Toma Basic pronto per il ritorno

La sua presenza tra i convocati per la partita di Cagliari è praticamente certa, ma rimane da capire se Sarri deciderà di schierarlo dal primo minuto o se preferirà preservarlo per evitare ricadute.

Il ritorno di Basic rappresenta un’importante risorsa per il centrocampo biancoceleste, specialmente in una sfida delicata come quella contro il Cagliari. Sarri, infatti, ha più volte sottolineato l’importanza di avere una rosa completa e pronta a rispondere alle necessità durante la stagione, e l’inserimento di Basic potrebbe dare quella solidità in più al reparto.

La strategia di Sarri per il recupero completo

A due giorni dalla gara, Sarri non ha ancora deciso se schierare Basic titolare, ma molto dipenderà dalle condizioni fisiche del giocatore nei prossimi allenamenti. Se da un lato il centrocampista ha mostrato segni di miglioramento, dall’altro c’è anche la necessità di evitare rischi, soprattutto considerando che il muscolo infortunato è un punto delicato.

La Lazio arriva a questa trasferta con l’obiettivo di portare a casa i tre punti, fondamentali per mantenere il passo in zona europea, ma la prudenza di Sarri nei confronti dei recuperi fisici dei suoi giocatori potrebbe essere un fattore determinante.