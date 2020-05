Calciomercato Lazio, Baselli in uscita: Tare ci pensa?

Baselli è in uscita dal Torino e per svariato tempo è stato un obiettivo della Lazio. Tare penserà a lui per la prossima stagione?

Daniele Baselli per svariati mesi è stato uno degli obiettivi principali di Tare per fortificare la mediana della Lazio. Il DS biancoceleste ha sempre ricevuto una risposta negativa dal Torino.

A quanto si apprende dalle pagine di Tuttosport, il centrocampista non sarebbe più nei piani dei granata che lo starebbero proponendo ad altre società. Chissà se il telefono di Tare ha squillato o squillerà in questi giorni, ma soprattutto chissà se i capitolini siano ancora interessati: con l’arrivo di Escalante (prenotato a gennaio per giugno) il centrocampo laziale inizia ad essere folto. Vedremo se ci sarà spazio per Baselli.