Calciomercato Lazio, la società punta gli occhi su Baselli

La società biancoceleste avrebbe già fatto un’offerta per il granata che dovrà decidere se lasciare o meno Torino

La Serie A si è bruscamente fermata per via dell’emergenza Cornonavirus ma la Lazio pensa al suo futuro per rafforzare la sua rosa. La società biancoceleste vuole rendersi competitiva per giocare la Champions League e secondo TuttoSport, uno degli obiettivi potrebbe essere Daniele Baselli del Torino. Si parlerebbe già di un’offerta da parte dei capitolini e il giocatore è stato più volte accostato alla squadra in passato. Bisogna capire solo le volontà del calciatore, se vuole cambiare aria dopo la brutta annata dei Granata e capire come quando finirà l’emergenza sanitaria.