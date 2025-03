Baroni: «Non c'è nessun portiere di coppa»

L’allenatore della Lazio ha fatto riferimento anche al tema legato ai portieri nella conferenza stampa che si è svolta alla vigilia della sfida contro il Viktoria Plzen

SOLUZIONI – «Non possiamo gestire, bisogna partire forte dal primo al centesimo minuto perché sono partite in cui bisogna andare forte. Noi dobbiamo stare dentro la partita, la gestione fa parte della partita perché bisogna interpretare i momenti, ma non fare gestione perché non rientra nelle nostre caratteristiche. Non c’è un portiere di coppa, ho condiviso un percorso fatto con entrambi i portieri e quando c’è stato da far rifiatare Provedel lo ha fatto, poi si è ripreso il posto. Mandas sta facendo benissimo, non sbaglia mai. Domani farò delle valutazioni in funzione di questo anche perché Provedel è il titolare».

LA CONFERENZA STAMPA DI MARCO BARONI ALLA VIGILIA DI VIKTORIA PLZEN LAZIO