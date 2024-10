Baroni a Sky: «Partita dove dobbiamo andare FORTE. Mandas? Provedel TITOLARE, ma oggi...»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così prima del match contro il Nizza: le sue dichiarazioni a Sky Sport

20 TITOLARI – «Abbiamo in campo Vecino, Marusic, Pellegrini, giocatori importanti per la Lazio. Mettiamo dentro anche qualche giovane, ma dobbiamo mantenere l’identità. Oggi bel test complicato, questo avversario è forte. Anche io sono non curioso ma voglio risposte importanti, abbiamo messo in campo i giocatori che hanno più energie da spendere in una partita dove dobbiamo andare forte».

MANDAS – «Sta lavorando bene. Il nostro titolare è Provedel, ma devo provare tutti. Giusto che abbia un’occasione oggi in una partita importante».

EQUILIBRI – «Dobbiamo sicuramente sempre di più trovare le distanze, la compattezza. Gli equilibri te li danno questi fattori, essere aggressivi, spendersi nella fase quando gli altri hanno la palla. Avanti su questa strada».