Baroni a Sky: «Non pensiamo all’Inter. Serve la miglior Lazio, i ragazzi non sbaglieranno gara»

Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Ajax: ecco le sue dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato così a Sky Sport prima di Ajax Lazio di Europa League.

SCELTE PENSANDO ALL’INTER – «No no no. Pensiamo a questa sera, è una partita di altissimo livello. Quando ci sono queste partite non puoi guardare nient’altro, affrontare questa gara con spirito. Come ho detto ai ragazzi si lavora per partita di livello sempre più importante, occorre una prestazione massimale».

PUNTI FORTI DELL’AJAX – «E’ una squadra che lavora bene sulle catene, hanno i terzini che vengono dentro. Magari fissano di più l’ampiezza, ma è una squadra che fa un buon calcio. Sarà una partita difficile, ma sono convinto ci vorrà la miglior Lazio e i ragazzi non sbaglieranno la prestazione. Si gioca per vincere, verrà fuori una bella partita».

A CHE PUNTO E’ DELE-BASHIRU – «Questo ruolo da mediano gli dà un po’ più di ordine, di pensiero. Ha tanta forza, qualità, è un giocatore che se parte qualche metro più indietro può diventare devastante. Lo abbiamo preparato per stare dentro la partita minuto su minuto. A Napoli molto bene, oggi gli ho voluto dare una chance, sono queste partite che fanno crescere i ragazzi. Noslin? Mi sono assunto la responsabilità, gli ho fatto fare tutti i ruoli. Ha fatto buone partite, poi è chiaro che lui non dà riferimenti, attacca la profondità con continui scatti, mette in grande difficoltà e non dà punti di riferimento. Anche lui sta crescendo, siamo contenti, ma è tutta la squadra che si deve adoperare in queste partite importanti, fondamentali. Non dobbiamo perdere l’identità e affrontarle al livello massimale. La prestazione deve stare lì dentro».